Чи повернеться "скіфське золото": у суді Амстердама відповіли на головні питання

Скільки часу мають сторони для подання апеляції?

За даними Апеляційного суду, апеляція до Верховного суду Нідерландів має бути подана протягом 3 місяців.

У разі відсутності апеляції, який є крайній строк виконання рішення Апеляційного суду?

У цивільних справах рішення, винесене голландським судом, може бути виконане в Нідерландах після того, як судовий пристав вручить стороні, яка програла, спеціально завірену копію рішення (стаття 430 (3) Цивільного кодексу Нідерландів).

Як правило, у країні строк позовної давності для виконання (цивільного) судового рішення у двадцять років (стаття 3: 324 (1) Цивільного кодексу).

Хто є виконавцем судового рішення у цій справі?

За даними суду, як правило, ініціативу бере на себе сторона, що виграла, яка отримала законне судове рішення, що набуло чинності. Вона може уповноважити для цього судового пристава (стаття 434 Цивільного процесуального кодексу).

Контекст

26 жовтня апеляційний суд в Амстердамі після 7 років розгляду справи в судових інстанціях прийняв рішення про “скіфське золото” на користь України.

Водночас, згідно з рішенням, сторони все ще можуть подати апеляцію до Верховного суду Нідерландів.

Напередодні в РФ заявили, що касаційна скарга російської сторони до Верховного суду Нідерландів на рішення суду Амстердама щодо "скіфського золота" буде подана найближчим часом.

Додамо

Скіфське золото - колекція з більш ніж 2 тис. предметів, які використовувалися для оформлення виставки "Крим: золото та секрети Чорного моря", яка проходила з лютого по серпень 2014 року в Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Невизначена ситуація з нею виникла після окупації Москвою українського Криму у березні 2014 року. Свої права на експонати, вивезені з півострова, заявили музеї окупованого Криму та України. У зв'язку з цим Університет Амстердама, який займається роботою Музею Алларда Пірсона, призупинив процедуру передачі цінностей до досягнення домовленості між сторонами або вирішення питання в юридичному порядку.