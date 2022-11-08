Возможно ли подключить ЗАЭС к российской электросети - рассказал эксперт

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«Что для этого необходимо, сейчас сложно сказать, потому что неизвестно, какие линии и подстанции остались в работе на оккупированной территории. Но техническая возможность такая есть, поскольку и Украина, и страна-захватчик рф, и Беларусь, и Молдова работали до 2021 года в единой энергосистеме. Мы в 2021 году отъединились от этой системы и подъединились к единой энергетической европейской системе ENTSO-E. Но переподключить Запорожскую АЭС опять возможно. Это не так просто сделать с технической точки зрения. Однако они будут пытаться переключить и говорят об этом с самого начала захвата Запорожской АЭС. Кроме того, россияне не только технически, но и юридически, указом путина, пытаются переключить ЗАЭС», – рассказал Плачков.

Детали

В МАГАТЭ заявили, что ЗАЭС и весь ядерный материал, расположенный на территории атомной станции и гарантированный Украиной, является украинским. На атомной станции находятся 4 инспектора МАГАТЭ, по реакции которых недавно были восстановлены линии 750 кВ и 330 кВ, питающие собственные потребности станции. Однако, по поводу деоккупации Запорожской АЭС и препятствования подключению ее к российской электросети, МАГАТЭ оказалась малоэффективной.

«Россияне написали официальное обращение, что они готовы рассматривать зону безопасности, но без ухода военного контингента с ЗАЭС. Они ведь сказали, что будут защищать украинский ядерный материал от украинцев, ведь там есть и свежее горючее, и отработанное, и другие источники ионизирующего излучения. Это шантаж и манипуляция рф, как и все, что связано с их действиями на Запорожской АЭС», – отметил Плачков.

Кроме того, как отмечает эксперт, оккупанты пытаются заставить персонал Запорожской АЭС заключить договоры с "росатомом".

«Потому что они понимают, что без украинского лицензионного персонала ничего не смогут сделать. Ведь проект атомных энергоблоков изменен, проведены мероприятия по повышению их безопасности. С 6-ти энергоблоков 5-и продлен срок службы эксплуатации в сверхпроектный срок. Поэтому без уникальных знаний нашего персонала россияне атомную электростанцию ​​не поднимут. Если привезти, например, с Ростовской, Курской или Балаковской АЭС смену и посадить ее на Запорожские энергоблоки на работу, то ничего не получится. Человек, управляющий атомным энергоблоком, делает на нем заключение, он готовится от 8 до 10 лет, и психологически, и технически. Оперативный персонал – это элита атомной энергетики», – рассказал Плачков.

Напомним

В Энергоатоме указывали, что после повреждения двух последних линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, российские оккупанты попытаются подключить захваченную станцию ​​к временно оккупированным Крыму и Донбассу.

3 ноября на ЗАЭС прибыла новая команда из четырех экспертов МАГАТЭ, которая заменит экспертов, работавших на площадке в течение последних четырех недель.



