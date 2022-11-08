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Чи можливо підключити ЗАЕС до російської електромережі - розповів експерт

Чи можливо підключити ЗАЕС до російської електромережі - розповів експерт

Київ • УНН

 • 400768 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Наразі підключити Запорізьку АЕС до російської електромережі технічно можливо, проте це не так легко зробити. Окрім того, без українського персоналу росії складно буде керувати атомною станцією, адже змінені проекти енергоблоків. Про це в коментарі УНН розповів колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

Цитата

«Що для цього необхідно, зараз складно сказати, бо невідомо, які лінії і підстанції залишилися в роботі на окупованій території. Але технічна можливість така є, оскільки і Україна, і країна-загарбник рф, і білорусь, і Молдова працювали до 2021 року в єдиній енергосистемі. Ми в 2021 році від’єдналися від цієї системи і під’єдналися до єдиної енергетичної європейської системи ENTSO-E. Але перепідключити Запорізьку АЕС назад можливо. Це не так легко зробити з технічної точки зору. Проте, вони будуть намагатися переключити, і кажуть про це з самого початку захоплення Запорізької АЕС. Окрім того, росіяни не тільки технічно, а й юридично, указом путіна, намагаються переключити ЗАЕС», – розповів Плачков.

Деталі

У МАГАТЕ заявили, що ЗАЕС і весь ядерний матеріал, розташований на території атомної станції та гарантований Україною, є українським. На атомній станції перебувають 4 інспектори МАГАТЕ, за реакцією яких нещодавно було відновлено лінії 750 кВ і 330 кВ, що живлять власні потреби станції. Проте, щодо деокупації Запорізької АЕС та перешкоджання підключення її до російської електромережі, МАГАТЕ виявилася малоефективною.

«Росіяни написали офіційне звернення, що вони готові розглядати безпекову зону, але без відходу військового контингенту із ЗАЕС. Адже вони сказали, що будуть захищати український ядерний матеріал від українців, адже там є і свіже пальне, і відпрацьоване, й інші джерела іонізуючого випромінювання. Це шантаж і маніпуляція рф, як і все, що пов’язане з їхніми діями на Запорізькій АЕС», – зазначив Плачков.

Окрім того, як зазначає експерт, окупанти намагаються змусити персонал Запорізької АЕС заключити договори з "росатомом".

«Тому що вони розуміють, що без українського ліцензійного персоналу нічого не зможуть зробити. Адже проект атомних енергоблоків змінений, проведені заходи з підвищення рівня їхньої безпеки. З 6-ти енергоблоків 5-м продовжено строк служби експлуатації в понадпроектний термін. Тому без унікальних знань нашого персоналу росіяни атомну електростанцію не піднімуть. Якщо привезти, наприклад, з Ростовської, Курської чи Балаковської АЕС зміну і посадити її на Запорізькі енергоблоки працювати, то нічого не вийде. Людина, яка керує атомним енергоблоком, робить на ньому заключення, вона готується від 8 до 10 років, і психологічно, і технічно. Оперативний персонал – це еліта атомної енергетики», – розповів Плачков.

Нагадаємо

В Енергоатомі вказували, що після пошкодження двох останніх ліній зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, російські окупанти спробують під'єднати захоплену станцію до тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

3 листопада на ЗАЕС прибула нова команда з чотирьох експертів МАГАТЕ, яка замінить експертів, що працювали на майданчику протягом останніх чотирьох тижнів.

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