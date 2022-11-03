Окупанти спробують під'єднати ЗАЕС до Криму та Донбасу – Енергоатом

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Як зазначили, вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України – це чергова спроба рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

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"Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вранці 3 листопада стало відомо, що через нічні російські обстріли Запорізька АЕС знову була повністю знеструмленою.