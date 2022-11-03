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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Окупанти спробують під'єднати ЗАЕС до Криму та Донбасу – Енергоатом

Окупанти спробують під'єднати ЗАЕС до Криму та Донбасу – Енергоатом

Київ • УНН

 • 214452 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Після пошкодження двох останніх ліній зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, російські окупанти спробують під'єднати захоплену станцію до тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Про це в Telegram повідомила компанія "Енергоатом", передає УНН.

Деталі

Як зазначили, вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України – це чергова спроба рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Цитата

"Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вранці 3 листопада стало відомо, що через нічні російські обстріли Запорізька АЕС знову була повністю знеструмленою.

Українські Національні Новини

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