Окупанти спробують під'єднати ЗАЕС до Криму та Донбасу – Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Після пошкодження двох останніх ліній зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, російські окупанти спробують під'єднати захоплену станцію до тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Про це в Telegram повідомила компанія "Енергоатом", передає УНН.
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Як зазначили, вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України – це чергова спроба рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.
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"Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Вранці 3 листопада стало відомо, що через нічні російські обстріли Запорізька АЕС знову була повністю знеструмленою.