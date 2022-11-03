Через рашистські обстріли Запорізька АЕС повністю знеструмлена
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Через нічні обстріли російської армії Запорізької АЕС, станція знову повністю знеструмлена. Увімкнулися усі генератори.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Енергоатом.
Деталі
Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів.
Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6, які були в гарячому стані, переводяться в холодний стан.
Пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу.
Через окупацію станції і втручання представників “Росатому” в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС в безпековому режимі значно обмежені.
Цитата
“Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!” — закликали в Енергоатомі.
Нагадаємо
На територію Запорізької АЕС приїхали співробітники “Росатому”, через дії яких обмежені права працівників станції.