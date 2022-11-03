Из-за рашистских обстрелов Запорожская АЭС полностью обесточена
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Из-за ночных обстрелов российской армии Запорожской АЭС станция вновь полностью обесточена. Включились все генераторы.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Энергоатом.
Детали
Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате рашистских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов.
В настоящее время схема питания собственных потребностей ЗАЭС оптимизирована, оставлено в работе 9 дизель-генераторов. Энергоблоки 5 и 6, находящиеся в горячем состоянии, переводятся в холодное состояние.
Горючего для работы дизель-генераторов в режиме полного обесточивания ЗАЭС остается на 15 суток. Начался обратный отсчет времени.
Из-за оккупации станции и вмешательства представителей “Росатома” в ее работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в режиме безопасности значительно ограничены.
Цитата
“В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира!”— призывали в Энергоатоме.
Напомним
На территорию Запорожской АЭС приехали сотрудники “Росатома”, из-за действий которых ограничены права работников станции.