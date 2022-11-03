Оккупанты попытаются подключить ЗАЭС к Крыму и Донбассу – Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. После повреждения двух последних линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины, российские оккупанты попытаются подключить захваченную станцию к временно оккупированным Крыму и Донбассу. Об этом в Telegram сообщила компания "Энергоатом", передает УНН.
Детали
Как отметили, вчерашние обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины – это очередная попытка рашистов переподключить атомную станцию к российской энергосистеме.
Цитата
"В ближайшее время они будут пытаться отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса", – говорится в сообщении.
Напомним
Утром 3 ноября стало известно, что из-за ночных российских обстрелов Запорожская АЭС снова была полностью обесточенной.