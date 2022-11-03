Оккупанты попытаются подключить ЗАЭС к Крыму и Донбассу – Энергоатом

Детали

Как отметили, вчерашние обстрелы и повреждения двух последних высоковольтных линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины – это очередная попытка рашистов переподключить атомную станцию ​​к российской энергосистеме.

Цитата

"В ближайшее время они будут пытаться отремонтировать и подключить линии связи ЗАЭС в направлении временно оккупированных Крыма и Донбасса", – говорится в сообщении.

Напомним

Утром 3 ноября стало известно, что из-за ночных российских обстрелов Запорожская АЭС снова была полностью обесточенной.