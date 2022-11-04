На Запорізьку АЕС прибула нова група експертів МАГАТЕ

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Це вже друга ротація експертів МАГАТЕ з ядерної безпеки, захищеності та гарантій після того, як 1 вересня Генеральний директор відвідав найбільшу в Європі атомну станцію.

"Завдяки підтримці всіх зацікавлених сторін ми змогли успішно провести ротацію персоналу на Запорізькій атомній електростанції кілька годин тому (3 листопада – ред.). Їх присутність означає, що світ знає, що відбувається на цій великій атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нова команда експертів МАГАТЕ стане вже третьою на ЗАЕС за останні два місяці.

Нагадаємо

За попередньою оцінкою, вартість зруйнованих і пошкоджених російськими окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" перевищує 28 млрд грн.