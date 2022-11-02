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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Збитки від окупації росіянами ЗАЕС перевищили 28 млрд грн - Енергоатом

Збитки від окупації росіянами ЗАЕС перевищили 28 млрд грн - Енергоатом

Київ • УНН

 • 201808 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. За попередньою оцінкою, вартість зруйнованих і пошкоджених російськими окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» перевищує 28 млрд грн. Про це повідомляє «Енергоатом», передає УНН.

Цитата

«Фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом» провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції. За його результатами – вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млн грн, зокрема основних засобів – 27 804 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС росією, буде визначений після деокупації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна.

«НАЕК «Енергоатом» вживатиме всіх заходів, задля відшкодування всієї шкоди та збитків, завданих Енергоатому, до відповідальності притягнули і країну-агресорку, і її державну корпорацію з атомної енергії «росатом», яка разом з військовими рф бере безпосередню участь у злочинах і актах ядерного тероризму», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

На Запорізькій АЕС російські окупанти анулюють перепустки українського зразка для персоналу, на даху енергоблоку встановили воєнне обладнання.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що розчарований повільним прогресом у створенні захисної зони довкола Запорізької АЕС.

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