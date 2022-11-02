Збитки від окупації росіянами ЗАЕС перевищили 28 млрд грн - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. За попередньою оцінкою, вартість зруйнованих і пошкоджених російськими окупантами майна й інфраструктури Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» перевищує 28 млрд грн. Про це повідомляє «Енергоатом», передає УНН.
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«Фахівці ДП «НАЕК «Енергоатом» провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів компанії, розташованих в місті Енергодар, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції. За його результатами – вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млн грн, зокрема основних засобів – 27 804 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС росією, буде визначений після деокупації станції та повної перевірки й інвентаризації всього майна.
«НАЕК «Енергоатом» вживатиме всіх заходів, задля відшкодування всієї шкоди та збитків, завданих Енергоатому, до відповідальності притягнули і країну-агресорку, і її державну корпорацію з атомної енергії «росатом», яка разом з військовими рф бере безпосередню участь у злочинах і актах ядерного тероризму», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
На Запорізькій АЕС російські окупанти анулюють перепустки українського зразка для персоналу, на даху енергоблоку встановили воєнне обладнання.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що розчарований повільним прогресом у створенні захисної зони довкола Запорізької АЕС.