Убытки от оккупации россиянами ЗАЭС превысили 28 млрд грн - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По предварительной оценке, стоимость разрушенных и поврежденных российскими оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других подразделений ГП «НАЭК «Энергоатом» превышает 28 млрд грн. Об этом сообщает «Энергоатом», передает УНН.
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«Специалисты ГП «НАЭК «Энергоатом» провели предварительный анализ последствий оккупации Запорожской АЭС и других обособленных подразделений компании, расположенных в городе Энергодар, разрушения и повреждения зданий и сооружений станции. По его результатам – стоимость активов, которые были уничтожены и повреждены, по состоянию на 1 ноября 2022 года составляет 28 184 млн грн, в том числе основных средств – 27 804 млн грн», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что окончательный размер потерь и убытков, нанесенных Запорожской АЭС россией, будет определен после деоккупации станции и полной проверки и инвентаризации всего имущества.
«НАЭК «Энергоатом» будет принимать все меры, для возмещения всего ущерба и убытков, нанесенных Энергоатому, к ответственности привлекли и страну-агрессора, и ее государственную корпорацию по атомной энергии «росатом», которая вместе с военными рф принимает непосредственное участие в преступлениях и актах ядерного терроризма», - отмечается в сообщении.
Дополнение
На Запорожской АЭС российские оккупанты аннулируют пропуска украинского образца для персонала, на крыше энергоблока установили военное оборудование.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что разочарован медленным прогрессом в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.