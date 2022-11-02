На захопленій ЗАЕС анулюють українські перепустки, на енергоблок встановили воєнне обладнання - ГУР

Цитата

"Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької АЕС, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з "росатомом". Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня. Повідомлено, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка", - йдетьс у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, наразі інженерно-технічних працівників станції на робочі місця не допускають. Доступ мають лише оперативні працівники (зміна управління).

Також вказано, що в Енергодар прибули так звані "кадирівці", які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи.

"На даху п’ятого енергоблоку встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений по місту та проживає в квартирах місцевих мешканців, які виїхали", - зазначили у ГУР.

Доповнення

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що розчарований повільним прогресом у створенні захисної зони довкола Запорізької АЕС.