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На захваченной ЗАЭС аннулируют украинские пропуска, на энергоблок установили военное оборудование - ГУР

Киев • УНН

 • 266376 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. На Запорожской АЭС российские оккупанты аннулируют пропуска украинского образца для персонала, на крыше энергоблока установили военное оборудование, сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Цитата

"Оккупанты выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены Запорожской АЭС, что до 2 ноября они должны определиться относительно подписания или отказа от контракта с "росатомом". Остальным работникам ЗАЭС выставлен срок – до 1 декабря. Сообщается, что в ближайшее время будут аннулированы пропуска на станцию украинского образца", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, сейчас инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления).

Также указано, что в Энергодар прибыли так называемые "кадыровцы", которые патрулируют группами по 15-20 человек. Связь в городе практически отсутствует, перемещение целесообразно осуществлять с 09:00 до 15:00. После 15:00 возрастает вероятность попасть под фильтрационные мероприятия.

"На крыше пятого энергоблока установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. На промышленной зоне ЗАЭС размещена очередная смена оккупантов. Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах местных жителей, которые выехали", - отметили в ГУР.

Дополнение

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что разочарован медленным прогрессом в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.

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