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На Запорожскую АЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ

На Запорожскую АЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Вчера, 3 ноября, на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) прибыла новая команда из четырех экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая заменит экспертов, работавших на площадке в течение последних четырех недель, сообщил Генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, передает УНН.

Детали

Это уже вторая ротация экспертов МАГАТЭ по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям после того, как 1 сентября Генеральный директор посетил крупнейшую в Европе атомную станцию.

"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад (3 ноября – ред.). Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой обширной атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая команда экспертов МАГАТЭ станет уже третьей на ЗАЭС за последние два месяца.

Напомним

По предварительной оценке, стоимость разрушенных и поврежденных российскими оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.

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