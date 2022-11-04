На Запорожскую АЭС прибыла новая группа экспертов МАГАТЭ

Детали

Это уже вторая ротация экспертов МАГАТЭ по ядерной безопасности, защищенности и гарантиям после того, как 1 сентября Генеральный директор посетил крупнейшую в Европе атомную станцию.

"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад (3 ноября – ред.). Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой обширной атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая команда экспертов МАГАТЭ станет уже третьей на ЗАЭС за последние два месяца.

Напомним

По предварительной оценке, стоимость разрушенных и поврежденных российскими оккупантами имущества и инфраструктуры Запорожской АЭС и других обособленных подразделений ГП "НАЭК "Энергоатом" превышает 28 млрд грн.