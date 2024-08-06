Правоохранители сообщили о подозрении заместителю руководителя "Ведомственной военизированной охраны" АО "Укрзализныця" и трем его сообщникам в вымогательстве денег за допуск посторонних лиц к грузовым вагонам. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении в вымогательстве неправомерной выгоды заместителю начальника филиала "Ведомственная военизированная охрана" АО "Укрзализныця" и трем работникам филиала (ч. 3 ст. 368 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам следствия, с июня по июль 2024 года заместитель начальника филиала "Ведомственная военизированная охрана" АО "Укрзализныця" по предварительному сговору с группой своих подчиненных требовали деньги за допуск посторонних лиц к грузовым вагонам и непривлечение к ответственности лиц, которые незаконно проникли на территорию, находящуюся под их охраной.

Правоохранители задекомментировали 4 факта получения указанным лицам неправомерной выгоды на сумму 134 тысяч грн за то, чтобы не замечать посторонних лиц на территории, которую они должны охранять.

Во время очередной передачи денег фигуранты были задержаны.

Сейчас им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Заместителю начальника филиала "Ведомственная военизированная охрана" АО "Укрзализныця" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, другие подозреваемые будут находиться под домашним арестом.

Также решается вопрос об отстранении указанных лиц от исполнения должностных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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