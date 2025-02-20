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Чешское правительство осторожно относится к отправке военного контингента в Украину

Чешское правительство осторожно относится к отправке военного контингента в Украину

Киев  •  УНН

 • 3102 просмотра

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Чешские чиновники выразили сомнения относительно отправки войск в Украину для миротворческой миссии. Решение будет зависеть от параметров прекращения огня и участия союзников, особенно США.

Чешские чиновники выразили серьезные сомнения относительно перспективы развертывания чешских войск в будущей миротворческой миссии в Украине. Министр обороны Яна Чернохова подчеркнула, что решение о привлечении войска будет зависеть от конкретных параметров прекращения огня и уровня участия союзников, включая поддержку США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euractiv.

Детали

Чернохова подчеркнула, что текущие дискуссии о чешском военном участии являются «очень преждевременными».

Любое решение относительно нашего привлечения будет зависеть от конкретных параметров прекращения огня и уровня участия наших союзников, включая поддержку США,

- сказала Чернохова Deník N, подчеркивая необходимость четких условий, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Премьер-министр Петр Фиала подкрепил этот осторожный подход. «Мы, безусловно, решим, когда будут понятны условия любого соглашения и другие параметры. На данный момент самое важное - договориться о справедливом и устойчивом мире», - сказал Фиала.

Подобный подход высказал также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. С другой стороны, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан был более открыт к этой идее, сказав, что если миротворческая миссия будет создана, Чехия должна участвовать, поскольку это отвечает ее собственным интересам.

По словам президента Чехии Петра Павела, для того, чтобы где-то развернуть миротворческие или стабилизационные войска, должен быть четкий и понятный мандат.

На это должно быть согласие обеих сторон. То есть Украины и России. Мы уже имели дело с этим в 2014 году после аннексии Крыма, и даже тогда Россия не согласилась,

- сказал президент Чехии.

Между тем оппозиционные партии ANO (Патриоты) и ESN («Свобода и прямая демократия») решительно выступили против идеи отправки чешских войск за границу, резко отмежевавшись от осторожного подхода правительства.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против размещения европейского контингента в Украине. Однако он заявил, что американских военных в Украине не будет.

Politico сообщало, что законодатели Великобритании от основных партий планируют вынести на голосование предложение премьер-министра Кира Стармера об отправке войск в Украину как часть послевоенного процесса.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
kir-starmerКир Стармер
petr-pavelПетр Павел
petr-fialaПетр Фиала
donald-trampДональд Трамп
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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