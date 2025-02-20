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Чеський уряд обережно ставиться до відправки військового контингенту в Україну

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Чеські високопосадовці висловили сумніви щодо відправки військ в Україну для миротворчої місії. Рішення залежатиме від параметрів припинення вогню та участі союзників, особливо США.

Чеські чиновники висловили серйозні сумніви щодо перспективи розгортання чеських військ у майбутній миротворчій місії в Україні. Міністр оборони Яна Чернохова підкреслила, що рішення щодо залучення війська залежатиме від конкретних параметрів припинення вогню та рівня участі союзників, включаючи підтримку США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Euractiv.

Деталі

Чернохова підкреслила, що поточні дискусії про чеську військову участь є "дуже передчасними".

Будь-яке рішення щодо нашого залучення залежатиме від конкретних параметрів припинення вогню та рівня участі наших союзників, включаючи підтримку США,

- сказала Чернохова Deník N, наголошуючи на необхідності чітких умов, перш ніж вживати будь-яких дій.

Прем’єр-міністр Петр Фіала підкріпив цей обережний підхід. "Ми, безумовно, вирішимо, коли будуть зрозумілі умови будь-якої угоди та інші параметри. На даний момент найважливіше – домовитися про справедливий і стійкий мир", – сказав Фіала.

Подібний підхід висловив також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. З іншого боку, міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан був більш відкритий до цієї ідеї, сказавши, що якщо миротворча місія буде створена, Чехія повинна брати участь, оскільки це відповідає її власним інтересам.

За словами президента Чехії Петра Павела, для того, щоб десь розгорнути миротворчі чи стабілізаційні війська, має бути чіткий і зрозумілий мандат.

На це має бути згода обох сторін. Тобто України та росії. Ми вже мали справу з цим у 2014 році після анексії Криму, і навіть тоді росія не погодилася,

- сказав президент Чехії.

Тим часом опозиційні партії ANO (Патріоти) та ESN ("Свобода та пряма демократія") рішуче виступили проти ідеї відправлення чеських військ за кордон, різко відмежувавшись від обережного підходу уряду.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не проти розміщення європейського контингенту в Україні. Проте він заявив, що американських військових в Україні не буде.

Politico повідомляло, що законодавці Великої Британії від основних партій планують винести на голосування пропозицію премʼєр-міністра Кіра Стармера про відправлення військ в Україну як частину післявоєнного процесу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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petro-pavelПетро Павел
petro-fialaПетро Фіала
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