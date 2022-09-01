Красный Крест уже месяц не может попасть на место теракта в Еленовке

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"Уже прошел месяц с момента нападения на Еленовский изолятор. Вопреки активным конфиденциальным переговорам, нам не был предоставлен доступ к военнопленным, пострадавшим от нападения. Мы также не имеем гарантий безопасности, необходимых для осуществления этого посещения. Мы прилагаем большие усилия, чтобы это изменить", – заявил Мардини.

Детали

Он добавил, что понимает, что у общества возникает вопрос о роли МККК в Украине, и считает нужным объяснить, что ведомство "может и чего не может как организация". В частности, гендиректор МККК отметил, что организация не может никого принудить к выполнению норм Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными в том или ином вооруженном конфликте.

"За это отвечают стороны, особенно в условиях международного вооруженного конфликта. Нравится им это или нет, на воюющие стороны возложена обязанность выполнять нормы, с которыми они согласились. МККК, как гуманитарная организация, не в состоянии принудить к действию правительства или вооруженные силы. У нас нет оружия. Мы не политики", - отметил генеральный директор МККК.

Дополнение

Как отметили в минобороны страны-агрессора, россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных. При этом сообщали, что оккупанты не пустили представителей МККК к военнопленным в Еленовке.

Позже спикер МККК Александр Власенко в комментарии Общественному отмечал, что сотрудники МККК дважды были в Еленовке после того, как туда переместили военнопленных: "буквально через 2-3 дня после их перевозки". Однако они не имели возможности пообщаться с ними с глазу на глаз.

В то же время МККК пытается получить доступ к пленникам, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших собратьев.

Контекст

По данным ГУР Минобороны, 28 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня до этого, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк привел три доказательства того, что российские оккупанты совершили именно теракт в колонии Еленовки.