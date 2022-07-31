Не удар, а теракт: Подоляк навів три докази, що злочин в Оленівці спланували заздалегідь
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк навів три докази того, що російські окупанти здійснили саме теракт в колонії Оленівки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Подоляка.
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"Медіа й далі пишуть про "удар по Оленівці". Та чи є хоч один доказ удару?" – написав Подоляк.
Він навів три аргументи щодо того, що злочин в колонії спланували заздалегідь.
1. Супутникові знімки демонструють, що пошкоджено лиш одну будівлю.
2. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом.
3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини.
Удар? Ні, теракт", – зазначив Подоляк.
Медіа й далі пишуть про «удар по Оленівці». Та чи є хоч один доказ удару?
1. Супутникові знімки демонструють, що покоджено лиш одну будівлю.
2. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом.
3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини.
Удар? Ні, теракт. pic.twitter.com/C35NURlo1P
Нагадаємо
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.
За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.
Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать про те, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.