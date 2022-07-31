Не удар, а теракт: Подоляк привел три доказательства, что преступление в Еленовке спланировали заранее
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк привел три доказательства того, что российские оккупанты совершили именно теракт в колонии Еленовки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
Детали
"Медиа и дальше пишут об "ударе по Еленовке". Но есть ли хоть одно доказательство удара?" – написал Подоляк.
Он привел три аргумента по поводу того, что преступление в колонии спланировали заранее.
1. Спутниковые снимки показывают, что повреждено только одно здание.
2. Именно в него перевели пленных прямо перед терактом.
3. Анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри.
Удар? Нет, теракт", – отметил Подоляк.
Медиа и дальше пишут о «ударе по Оленовке». Есть ли хоть одно доказательство удара?
1. Спутниковые снимки демонстрируют, что покоджено только одно здание.
2. Именно в нее перевели пленных прямо перед терактом.
3. Анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри.
Удар? Нет, теракт. pic.twitter.com/C35NURlo1P
Напомним
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.
По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Еленовке погибло примерно 40 человек, получило ранение – 130.
Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.