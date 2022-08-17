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У Червоному Хресті пояснили, чому не повідомляли про порушення після візиту до Оленівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Дані про візити до місць утримання військовополонених є конфіденційними. Про це повідомив речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко, коментуючи свою заяву, за якою візит до Оленівки не відповідав вимогам МКЧХ. Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода", передає УНН.

У Червоному Хресті пояснили, чому не повідомляли про порушення після візиту до Оленівки

Цитата

"Все, що стосується відвідування військовополонених… Це відбувається такий конфіденційний діалог зі сторонами. Тому що наша мета не винести в публічну площину певні проблеми, які є, а домогтися можливості відвідувати людей", - розповів Власенко.

Деталі

За його словами, представники Червоного Хреста відвідували полонених з обох сторін й невідповідність правилам нібито спостерігалася в обох випадках – це, поміж іншого, стосується можливості відвідувати всі приміщення, якими користуються полонені та спілкуватися з ними віч-на-віч.

Власенко повідомив, що Червоний Хрест не має інших інструментів, ніж апеляції до міжнародного права, у тому числі Третьої Женевської конвенції. Проте він не відповів на запитання, чи візити допомогли забезпечити права військовополонених.

"Я розумію ваш інтерес, але це конфіденційний діалог, ми ніколи не виносимо це в публічну площину. Тобто якщо ми бачимо порушення, ми їх фіксуємо, але перший крок - це обговорення порушення саме з керівництвом того закладу, де ці порушення відбуваються. Якщо цей діалог не дає результатів – це вищий щабель. Наша мета не в тому, щоб запобігти (те, що сталося, уже сталося), - нам важливо, щоб це не повторювалося майбутньому, тобто в нас не про покарання, а про превентивну діяльність, щоб ці порушення не відбувалися", - сказав він.

Представник МКЧХ вказав на те, що візити дають певні результати.

Контекст

Речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі Суспільному мовнику зазначав, що співробітники МКЧХ двічі були в Оленівці "після того, як туди було переміщено військовополонених", "буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення", однак не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. При цьому МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих побратимів.

Раніше

Повідомлялося, що після вибуху і загибелі людей в Оленівці російські окупанти не пускали представників МКЧХ до військовополонених у колонії.

Українські Національні Новини

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