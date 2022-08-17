У Червоному Хресті пояснили, чому не повідомляли про порушення після візиту до Оленівки

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"Все, що стосується відвідування військовополонених… Це відбувається такий конфіденційний діалог зі сторонами. Тому що наша мета не винести в публічну площину певні проблеми, які є, а домогтися можливості відвідувати людей", - розповів Власенко.

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За його словами, представники Червоного Хреста відвідували полонених з обох сторін й невідповідність правилам нібито спостерігалася в обох випадках – це, поміж іншого, стосується можливості відвідувати всі приміщення, якими користуються полонені та спілкуватися з ними віч-на-віч.

Власенко повідомив, що Червоний Хрест не має інших інструментів, ніж апеляції до міжнародного права, у тому числі Третьої Женевської конвенції. Проте він не відповів на запитання, чи візити допомогли забезпечити права військовополонених.

"Я розумію ваш інтерес, але це конфіденційний діалог, ми ніколи не виносимо це в публічну площину. Тобто якщо ми бачимо порушення, ми їх фіксуємо, але перший крок - це обговорення порушення саме з керівництвом того закладу, де ці порушення відбуваються. Якщо цей діалог не дає результатів – це вищий щабель. Наша мета не в тому, щоб запобігти (те, що сталося, уже сталося), - нам важливо, щоб це не повторювалося майбутньому, тобто в нас не про покарання, а про превентивну діяльність, щоб ці порушення не відбувалися", - сказав він.

Представник МКЧХ вказав на те, що візити дають певні результати.

Контекст

Речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі Суспільному мовнику зазначав, що співробітники МКЧХ двічі були в Оленівці "після того, як туди було переміщено військовополонених", "буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення", однак не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. При цьому МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих побратимів.

Раніше

Повідомлялося, що після вибуху і загибелі людей в Оленівці російські окупанти не пускали представників МКЧХ до військовополонених у колонії.