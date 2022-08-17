В Красном Кресте объяснили, почему не сообщали о нарушениях после визита в Еленовку

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"Все, что касается посещения военнопленных… Это происходит такой конфиденциальный диалог со сторонами. Потому что наша цель не вынести в публичную плоскость определенные проблемы, а добиться возможности посещать людей", - рассказал Власенко.

Детали

По его словам, представители Красного Креста посещали пленных с обеих сторон и несоответствия правилам якобы наблюдалось в обоих случаях – это, в частности, касается возможности посещать все помещения, которыми пользуются пленные и общаться с ними лицом к лицу.

Власенко сообщил, что у Красного Креста нет других инструментов, кроме как апелляции к международному праву, в том числе Третьей Женевской конвенции. Однако он не ответил на вопрос, помогли ли визиты обеспечить права военнопленных.

"Я понимаю ваш интерес, но это конфиденциальный диалог, мы никогда не выносим это в публичную плоскость. То есть если мы видим нарушения, мы их фиксируем, но первый шаг – это обсуждение нарушения именно с руководством того заведения, где эти нарушения происходят. Если этот диалог не дает результатов – это высшая ступень. Наша цель не в том, чтобы предотвратить (то, что произошло, уже произошло), - нам важно, чтобы это не повторялось в будущем, то есть у нас не о наказании, а о превентивной деятельности, чтобы эти нарушения не происходили", – сказал он.

Представитель МККК указал на то, что визиты дают определенные результаты.

Контекст

Спикер Международного комитета Красного Креста Александр Власенко в комментарии Общественному вещателю отмечал, что сотрудники МККК дважды были в Еленовке "после того, как туда были перемещены военнопленные", "буквально через 2-3 дня после их перевозки", однако не имели возможности пообщаться с ними лицом к лицу. При этом МККК пытается получить доступ к пленникам, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших товарищей.

Ранее

Сообщалось, что после взрыва и гибели людей в Еленовке российские оккупанты не пускали представителей МККК к военнопленным в колонии.