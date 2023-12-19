Черновицких таможенников подозревают в содействии контрабанде электронных сигарет
Двух сотрудников Черновицкой таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением за содействие незаконному ввозу в Украину 168 000 электронных сигарет, что привело к налоговым потерям на сумму 42 миллиона гривен.
Харьковчанке грозит до 12 лет тюрьмы за передачу военной информации бывшему любовнику из ЧВК "Вагнера"
Харьковчанке грозит до 12 лет лишения свободы за передачу информации об украинских вооруженных силах члену ЧВК "Вагнера", своему бывшему любовнику. Она использовала Telegram для передачи информации, в частности, о передвижении войск и военной техники.
Оккупанты снова обстреливают Херсон: в городе раздаются взрывы
В Херсоне раздаются взрывы из-за атак российской армии, а местные власти призывают жителей держаться подальше от окон.
Партизаны сообщают о наращивании военного присутствия и мобилизационных действиях рф в оккупированном Крыму
Российские войска в Крыму активно мобилизуют и перемещают военную технику: активисты АТЕШ сообщают о машинах Росгвардии, перевозящих призывников, о снижении количества техники в Пушкино и о запасах топлива в Гвардейском, что свидетельствует о возможных масштабных операциях.
Зеленский не исключает, что у Трампа будет другая политика в отношении Украины в случае победы на выборах в США
Владимир Зеленский предполагает, что Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США будет проводить другую политику в отношении Украины.
Зеленский никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня
Зеленский заявил, что никогда не обсуждал прекращение огня или диалог с Путиным с премьер-министром Венгрии Орбаном. Он считает некоторые аспекты политики Орбана недружественными, но надеется на дипломатическое решение проблемы.
Нет времени на "лишние, безрезультатные диалоги": Зеленский об "атаках" Безуглой на Залужного
Зеленский отметил, что использует соцсеть, как площадку, где можно ответить на вопросы, передать сигналы обществу.
Не могу проводить выборы во время войны: Зеленский о том, почему не распустит ВР
Президент Зеленский заявил, что не будет распускать Верховную Раду, поскольку выборы нельзя проводить во время войны, несмотря на отсутствие у депутатов морального авторитета.
Взрыв в Кропивницком: в городе взорвали гранату, предварительно без пострадавших
В Кропивницком задержали мужчину, который взорвал гранату; пострадавших нет, сообщает Кировоградская областная военная администрация.
Это будет победой украинской ПВО: Зеленский об открытии аэропорта "Борисполь"
Президент Украины Зеленский заявил, что в Украине работают над восстановлением работы аэропорта "Борисполь", признавая его важность и необходимость усиления противовоздушной обороны.