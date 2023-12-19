Черновицких таможенников подозревают в содействии контрабанде электронных сигарет

Двум главным государственным инспекторам таможенного поста Черновицкой таможни, которые способствовали незаконному ввозу 168 тысяч электронных сигарет на общую сумму 42 млн гривен, сообщили о подозрении, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Правоохранители разоблачили сделку, к которой причастны работники таможни, которые без надлежащего таможенного оформления и внесения сведений о грузе в информационную базу пропустили в Украину транспортные средства.

В результате чего 168 тысяч электронных сигарет заехали из Румынии и по дороге к границе где-то "потерялись". Своими действиями таможенники способствовали незаконному ввозу в Украину подакцизной продукции, в результате чего был нанесен ущерб в качестве неуплаты обязательных платежей на сумму в 42 миллиона гривен. - говорится в сообщении.

Двум главным государственным инспекторам таможенного поста Черновицкой таможни сообщено о подозрении по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним.

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