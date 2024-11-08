Чернокожие американцы получают загадочные расистские сообщения после выборов

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ФБР расследует серию анонимных расистских сообщений, отправленных чернокожим гражданам в разных штатах США после победы Трампа. Сообщения содержат упоминания о рабстве и вызвали общенациональное беспокойство.

Текстовые сообщения с упоминаниями о рабстве, которые были отправлены чернокожим мужчинам, женщинам, вызвали общенациональную тревогу и стали поводом для расследования ФБР и других ведомств США.

Пишет УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

После победы Дональда Трампа на выборах США, несколько чернокожих мужчин, женщин, в том числе студенты и даже школьники, получили расистские текстовые сообщения со ссылками на рабство.

Сообщения, отправленные анонимно, были зарегистрированы в нескольких штатах, включая Нью-Йорк, Алабаму, Калифорнию, Огайо, Пенсильванию и Теннесси.

Пока неизвестно, кто прислал сообщения, и не существует полного списка мест, откуда они были отправлены.

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Федеральное бюро расследований подтвердило, что было проинформировано о таких сообщениях.

«ФБР знает об оскорбительных и расистских текстовых сообщениях, рассылаемых отдельным лицам по всей стране», - говорится в заявлении ФБР.

ФБР указало, что в связи с этим делом, оно находится в контакте с Министерством юстиции. Проводится расследование.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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