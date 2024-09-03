Черкасская Лозовая обстреляна: враг повредил линию электропередач возле детсада
Киев • УНН
Ночью Черкасская Лозовая подверглась вражескому обстрелу. Взрыв произошел вблизи детсада «Колосок», повреждена линия электропередач, местные жители боролись с пожаром на поле.
Этой ночью Черкасская Лозовая снова стала мишенью вражеского обстрела. Об этом сообщает Малоданиловский поселковый голова Александр Гололобов, передает УНН.
Детали
По информации, взрыв, вероятно, от РСЗО, произошел рядом с детским садом "Колосок". К счастью, жертв нет, но повреждена линия электропередач.
Местные жители и сотрудники поселкового совета боролись с пожаром на большом поле, который угрожал переходом огня на жилые дома. Пожарная машина не смогла приехать из-за угрозы повторных обстрелов.
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