Харьков подвергся двум ночным ударам: Синегубов сообщил детали
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано два вражеских удара ночью. Повреждены линии электропередач, контактная сеть троллейбусов и частный дом, загорелась трава. Пострадавших нет.
В Харькове в результате ночных прилетов зафиксировано два вражеских удара. Об этом председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По информации, в 22:13 захватчики ударили КАБом по Киевскому району недалеко от мемориального комплекса. Попадание в землю повлекло повреждение линии электропередач и контакной сети троллейбусов. Также был поврежден частный дом, где возник пожар. К счастью, пострадавших нет.
В 22:24 был еще один удар по Салтовскому району, где в результате попадания на открытой территории загорелась трава. Пострадавших также не зафиксировано.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Харькове произошли взрывы в Киевском и Салтовском районах.
Ворог завдав ударів по Київському та Салтівському районах Харкова2 сентября 2024, 20:03 • 21571 просмотр