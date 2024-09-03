Харьков подвергся двум ночным ударам: Синегубов сообщил детали

В Харькове в результате ночных прилетов зафиксировано два вражеских удара. Об этом председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По информации, в 22:13 захватчики ударили КАБом по Киевскому району недалеко от мемориального комплекса. Попадание в землю повлекло повреждение линии электропередач и контакной сети троллейбусов. Также был поврежден частный дом, где возник пожар. К счастью, пострадавших нет.

В 22:24 был еще один удар по Салтовскому району, где в результате попадания на открытой территории загорелась трава. Пострадавших также не зафиксировано.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Харькове произошли взрывы в Киевском и Салтовском районах.

Ворог завдав ударів по Київському та Салтівському районах Харкова