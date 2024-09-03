Харків зазнав двох нічних ударів: Синєгубов повідомив деталі
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано два ворожі удари вночі. Пошкоджено лінії електропередач, контактну мережу тролейбусів та приватний будинок, загорілася трава. Постраждалих немає.
У Харкові внаслідок нічних прильотів зафіксовано два ворожі удари. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
За інформацією, о 22:13 загарбники вдарили КАБом по Київському району неподалік меморіального комплексу. Влучання в землю спричинило пошкодження лінії електропередач і контакної мережі тролейбусів. Також було понівечено приватний будинок, де виникла пожежа. На щастя, постраждалих немає.
О 22:24 був ще один удар по Салтівському району, де внаслідок влучання на відкритій території загорілася трава. Постраждалих також не зафіксовано.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Харкові сталися вибухи в Київському та Салтівському районах.
Ворог завдав ударів по Київському та Салтівському районах Харкова02.09.24, 23:03 • 24575 переглядiв