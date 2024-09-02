Ворог завдав ударів по Київському та Салтівському районах Харкова
Київ • УНН
У Харкові сталися вибухи в Київському та Салтівському районах. Жертв і значних руйнувань не зафіксовано, у Салтівському районі загорілася трава, яку гасять рятувальники.
Ворог вдарив по вибухи Київському та Салтівському районах Харкова. Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
Харків знову сколихнули вибухи. Один з них, що стався вдруге за день, прогримів у Київському районі міста. На щастя, цього разу обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.
Інший приліт зафіксовано в Салтівському районі. Там також не зафіксовано постраждалих та значних руйнувань. Проте через вибух почала горіти трава, але рятувальники вже гасять пожежу.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Харкові сталися вибухи.