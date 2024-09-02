Враг нанес удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова
Киев • УНН
В Харькове произошли взрывы в Киевском и Салтовском районах. Жертв и значительных разрушений не зафиксировано, в Салтовском районе загорелась трава, которую тушат спасатели.
Враг ударил по взрывы Киевском и Салтовском районах Харькова. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Харьков снова всколыхнули взрывы. Один из них, произошедший второй раз за день, прогремел в Киевском районе города. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.
Другой прилет зафиксирован в Салтовском районе. Там также не зафиксировано пострадавших и значительных разрушений. Однако из-за взрыва начала гореть трава, но спасатели уже тушат пожар.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Харькове произошли взрывы.
У Харкові стався вибух2 сентября 2024, 19:11 • 22693 просмотра