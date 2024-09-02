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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг нанес удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова

Враг нанес удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 20:03  •  14205 просмотра

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В Харькове произошли взрывы в Киевском и Салтовском районах. Жертв и значительных разрушений не зафиксировано, в Салтовском районе загорелась трава, которую тушат спасатели.

Враг ударил по взрывы Киевском и Салтовском районах Харькова. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Харьков снова всколыхнули взрывы. Один из них, произошедший второй раз за день, прогремел в Киевском районе города. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Другой прилет зафиксирован в Салтовском районе. Там также не зафиксировано пострадавших и значительных разрушений. Однако из-за взрыва начала гореть трава, но спасатели уже тушат пожар.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Харькове произошли взрывы.

У Харкові стався вибух2 сентября 2024, 19:11 • 22693 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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