Враг нанес удары по Киевскому и Салтовскому районам Харькова

Враг ударил по взрывы Киевском и Салтовском районах Харькова. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Харьков снова всколыхнули взрывы. Один из них, произошедший второй раз за день, прогремел в Киевском районе города. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Другой прилет зафиксирован в Салтовском районе. Там также не зафиксировано пострадавших и значительных разрушений. Однако из-за взрыва начала гореть трава, но спасатели уже тушат пожар.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Харькове произошли взрывы.

У Харкові стався вибух