Черкаська Лозова обстріляна: ворог пошкодив лінію електропередач біля дитсадка
Київ • УНН
Вночі Черкаська Лозова зазнала ворожого обстрілу. Вибух стався поблизу дитсадка "Колосок", пошкоджено лінію електропередач, місцеві жителі боролися з пожежею на полі.
Цієї ночі Черкаська Лозова знову стала мішенню ворожого обстрілу. Про це повідомляє Малоданилівський селищний голова Олександр Гололобов, передає УНН.
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За інформацією, вибух, ймовірно, від РСЗВ, стався поруч з дитячим садочком "Колосок". На щастя, жертв немає, але пошкоджена лінія електропередач.
Місцеві мешканці та співробітники селищної ради боролися з пожежею на великому полі, що загрожувала переходом вогню на житлові будинки. Пожежна машина не змогла приїхати через загрозу повторних обстрілів.
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