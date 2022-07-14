Очередной шантаж: в россии заявили, что работа "Северного потока" будет зависеть от поведения партнеров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Дальнейшая работа трубопровода "Северный поток" будет зависеть от поведения "партнеров" россии. Об этом заявила официальный представитель мид рф мария захарова, пишет УНН.
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"Что касается работы «Северного потока» в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния ограничительных мер на его функционирование, как это произошло с ремонтом турбины Siemens в Канаде", - заявила захарова.
Напомним
Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", что находится в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее россии, поскольку это нарушило введенные против страны санкции.
Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ отметили, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не москве. Возвращение турбины лишит россию повода осуществлять поставки газа на уровне, значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решения об "исключении из санкций" будут восприниматься в москве как "проявление слабости".
С середины июня россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин отметил, что основной причиной сокращения снабжения он считает политические мотивы.
С 11 по 21 июля обе нити газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".
Глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрерывное техобслуживание" по политическим мотивам.