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Очередной шантаж: в россии заявили, что работа "Северного потока" будет зависеть от поведения партнеров

Киев • УНН

 • 117424 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Дальнейшая работа трубопровода "Северный поток" будет зависеть от поведения "партнеров" россии. Об этом заявила официальный представитель мид рф мария захарова, пишет УНН.

Цитата

"Что касается работы «Северного потока» в будущем, то многое будет зависеть от наших партнеров как в плане спроса на газ, так и недопущения негативного влияния ограничительных мер на его функционирование, как это произошло с ремонтом турбины Siemens в Канаде", - заявила захарова.

Напомним

Ранее немецкие власти договорились с Канадой, что Оттава передаст Берлину турбину, необходимую для обслуживания газопровода "Северный поток", что находится в Монреале на ремонте. Канада не могла передать ее россии, поскольку это нарушило введенные против страны санкции.

Чтобы Канада смогла переправить турбину Германии, из санкций было сделано временное исключение. В правительстве ФРГ отметили, что "если это облегчит принятие решения для канадцев в юридическом смысле", Берлин поддержит передачу техники немецким партнерам, а не москве. Возвращение турбины лишит россию повода осуществлять поставки газа на уровне, значительно ниже стандартного, посчитали в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решения об "исключении из санкций" будут восприниматься в москве как "проявление слабости".

С середины июня россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин отметил, что основной причиной сокращения снабжения он считает политические мотивы.

С 11 по 21 июля обе нити газопровода "Северный поток" временно остановлены. Компания-оператор Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами".

Глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) Клаус Мюллер предупредил о риске, что техработы на "Северном потоке" превратятся в "непрерывное техобслуживание" по политическим мотивам.

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