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Черговий шантаж: у росії заявили, що робота "Північного потоку" залежатиме від поведінки партнерів

Черговий шантаж: у росії заявили, що робота "Північного потоку" залежатиме від поведінки партнерів

Київ • УНН

 • 117429 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Подальша робота трубопроводу "Північний потік" залежатиме від поведінки "партнерів" росії. Про це заявила офіційна представниця мзс рф марія захарова, пише УНН.

Цитата

"Що стосується роботи "Північного потоку" в майбутньому, то багато залежатиме від наших партнерів як щодо попиту на газ, так і недопущення негативного впливу обмежувальних заходів на його функціонування, як це сталося з ремонтом турбіни Siemens в Канаді", - заявила захарова.

Нагадаємо

Раніше німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік", що знаходиться у Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.

Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччини, із санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не москві. Повернення турбіни позбавить росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, значно нижчому за стандартний, вважають у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про "виняток із санкцій" сприйматимуть у москві як "прояв слабкості".

З середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу "Північним потоком" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін зазначив, що основною причиною скорочення постачання він вважає політичні мотиви.

З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".

Глава Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на "Північному потоці" перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів.

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