Черговий шантаж: у росії заявили, що робота "Північного потоку" залежатиме від поведінки партнерів

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"Що стосується роботи "Північного потоку" в майбутньому, то багато залежатиме від наших партнерів як щодо попиту на газ, так і недопущення негативного впливу обмежувальних заходів на його функціонування, як це сталося з ремонтом турбіни Siemens в Канаді", - заявила захарова.

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Раніше німецька влада домовилася з Канадою, що Оттава передасть Берліну турбіну, необхідну для обслуговування газопроводу "Північний потік", що знаходиться у Монреалі на ремонті. Канада не могла передати її росії, оскільки це порушило введені проти країни санкції.

Щоб Канада змогла переправити турбіну Німеччини, із санкцій було зроблено тимчасовий виняток. В уряді ФРН зазначили, що "якщо це полегшить ухвалення рішення для канадців у юридичному сенсі", Берлін підтримає передачу техніки німецьким партнерам, а не москві. Повернення турбіни позбавить росію приводу здійснювати постачання газу на рівні, значно нижчому за стандартний, вважають у Берліні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про "виняток із санкцій" сприйматимуть у москві як "прояв слабкості".

З середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу "Північним потоком" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін зазначив, що основною причиною скорочення постачання він вважає політичні мотиви.

З 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу "Північний потік" тимчасово зупинено. Компанія-оператор Nord Stream AG пояснила це "плановими профілактичними роботами".

Глава Федерального агентства з мереж (BNetzA) Клаус Мюллер попередив про ризик, що техроботи на "Північному потоці" перетворяться на "безперервне техобслуговування" з політичних мотивів.