Из-за уничтожения Каховской ГЭС поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыню - Минагрополитики

Детали

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины по предварительным оценкам, в результате террористического акта россиянами на Каховской ГЭС, предусматривает на Херсонщине затопление ориентировочно 10 тысяч га сельскохозяйственных земель на правобережье. А также в несколько раз больше на левом берегу области, который сейчас находится под оккупацией.

Кроме того, отмечается, что техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

"В 2021 году эти системы обеспечивали орошение на 584 тыс. га. с которых мы собирали около 4 млн тонн зерновых и масличных культур, на сумму около 1,5 млрд долларов. В 2023 году на правом берегу Днепра работают только 13 оросительных систем.

Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях. Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни. Без Каховского водохранилища пострадают не только аграрии и водопользователи, но и источники питьевого водоснабжения населенных пунктов", - отметили в Минагрополитики.

Также, негативные последствия уничтожения Каховской ГЭС будут и для рыбного хозяйства.

"Только что закончился период нереста и в результате падения уровня воды икра высохнет на обмелевших участках. Кроме того, вынесенная с потоком воды фауна водохранилища в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС, также погибнет. Поскольку в дальнейшем при снижении "паводковой" волны эти биоресурсы окажутся на суше", - подчеркнули в Министерстве.

Еще одной проблемой станет попадание и гибель пресноводной рыбы и других биоресурсов в соленые воды Черного моря. В свою очередь и черноморская фауна от массивного наплыва пресной воды также может погибнуть.

Как отмечается, в результате уничтожения Каховской ГЭС убытки для рыбной отрасли от гибели только взрослых особей могут достичь 95 тысяч тонн или около 4 млрд грн. Всего, по предварительным расчетам, убытки от гибели всех биоресурсов составят до 10,5 млрд. грн.

"Негативные последствия опустошения водных биоресурсов будут прослеживаться в течение нескольких лет подряд, даже при заполнении ложа Каховского водохранилища в ближайшее время. Поскольку восстановление количественного и качественного состава популяций рыб, восстановление донных ценозов кормовой базы требует много времени. Подчеркиваем, что все данные приведены только по предварительным оценкам. Окончательные выводы можно будет сделать только когда уровень воды стабилизируется", - подытожили в Минагрополитики.

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