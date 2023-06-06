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Білий дім заявив, що під час руйнування Каховської греблі може загинути багато людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Білий дім заявив у вівторок, що після вибуху, який зруйнував Каховську греблю в Україні, "ймовірно, буде багато смертей", але додав, що досі немає конкретних доказів того, хто стояв за цим актом, інформує УНН посилаючись на AFP.

Білий дім заявив, що під час руйнування Каховської греблі може загинути багато людей

Деталі

Сполучені Штати "не можуть остаточно сказати, що сталося зараз", заявив журналістам офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

"Що ясно і що ми абсолютно точно можемо сказати, то це те, що збитки українському народу та регіону будуть значними. Ми знаємо, що є жертви, зокрема, ймовірно, багато загиблих".

Кірбі сказав, що було завдано значних збитків, і що причиною став вибух. Однак він обережно наголосив, що Вашингтон все ще вивчає інцидент, перш ніж встановити особу злочинця.

За його словами, Сполучені Штати "ще не дійшли остаточного висновку".

"Ми все ще намагаємось зібрати інформацію та поговорити з українцями".

На запитання, чи атака на дамбу буде військовим злочином, Кірбі сказав: "Зовсім зрозуміло, що навмисне руйнування цивільної інфраструктури не допускається законами війни".

"Ми бачили повідомлення про те, що росія несе відповідальність за вибух на греблі, яку, нагадаю, російські війська незаконно захопили минулого року і з того часу окупують", - сказав Кірбі. "Ми робимо все можливе, щоб оцінити ці звіти".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США розсекретили розвіддані, що вказують на росію як на винну в атаці на Каховську греблю

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