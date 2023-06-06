Білий дім заявив, що під час руйнування Каховської греблі може загинути багато людей

КИЇВ. 6 червня. УНН. Білий дім заявив у вівторок, що після вибуху, який зруйнував Каховську греблю в Україні, "ймовірно, буде багато смертей", але додав, що досі немає конкретних доказів того, хто стояв за цим актом, інформує УНН посилаючись на AFP.