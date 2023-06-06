США розсекретили розвіддані, що вказують на росію як на винну в атаці на Каховську греблю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. За словами двох офіційних осіб США та одного представника Заходу, уряд Сполучених Штатів має розвіддані, які схиляються до росії як до винуватця атаки на греблю в Україні, інформує NBC News, передає УНН.
Деталі
Адміністрація президента Джо Байдена працювала над тим, щоб розсекретити частину розвідданих та поділитися ними вже у вівторок вдень, пише видання.
За словами західного чиновника, мотиви вибуху все ще з'ясовуються, але обвалення, ймовірно, ускладнить переправу річкою українським силам, а також створить серйозну гуманітарну проблему.
Додамо
Щонайменше 16 000 людей були змушені залишити свої будинки через кілька годин після того, як було пошкоджено величезну Каховську греблю, заявив сьогодні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
ООН також зафіксувала «екологічне спустошення» у містах та селах уздовж Дніпра, у тому числі повені, знищення нещодавно посаджених культур та загрози для Запорізької АЕС, сказав він журналістам.
Всесвітня організація надає підтримку українському уряду у вигляді питної води, пігулок для очищення води та іншої важливої допомоги, додав Гутерреш.