США рассекретили разведданные, указывающие на россию как на виновную в атаке на Каховскую плотину

Детали

Администрация президента Джо Байдена работала над тем, чтобы рассекретить часть разведданных и поделиться ими уже во вторник днем, пишет издание.

По словам западного чиновника, мотивы взрыва все еще выясняются, но обрушение, вероятно, затруднит переправу по реке украинским силам, а также создаст серьезную гуманитарную проблему.

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По меньшей мере 16 000 человек были вынуждены покинуть свои дома через несколько часов после того, как была повреждена огромная Каховская плотина, заявил сегодня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

ООН также зафиксировала «экологическое опустошение» в городах и селах вдоль Днепра, в том числе наводнения, уничтожение недавно посаженных культур и угрозы для Запорожской АЭС, сказал он журналистам.

Всемирная организация оказывает поддержку украинскому правительству в виде питьевой воды, таблеток для очистки воды и другой важной помощи, добавил Гутерриш.