Белый дом заявил, что во время разрушения Каховской плотины может погибнуть много людей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Белый дом заявил во вторник, что после взрыва, который разрушил Каховскую плотину в Украине, "вероятно, будет много смертей", но добавил, что до сих пор нет конкретных доказательств того, кто стоял за этим актом, информирует УНН ссылаясь на AFP.
Детали
Соединенные Штаты "не могут окончательно сказать, что произошло сейчас", заявил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.
"Что ясно и что мы абсолютно точно можем сказать, то это то, что ущерб украинскому народу и региону будет значительным. Мы знаем, что есть жертвы, в частности, вероятно, много погибших".
Кирби сказал, что был нанесен значительный ущерб, и что причиной стал взрыв. Однако он осторожно подчеркнул, что Вашингтон все еще изучает инцидент, прежде чем установить личность преступника.
По его словам, Соединенные Штаты "еще не пришли к окончательному выводу".
"Мы все еще пытаемся собрать информацию и поговорить с украинцами".
На вопрос, будет ли атака на дамбу военным преступлением, Кирби сказал: "Совершенно ясно, что намеренное разрушение гражданской инфраструктуры не допускается законами войны".
"Мы видели сообщения о том, что россия несет ответственность за взрыв на плотине, которую, напомню, российские войска незаконно захватили в прошлом году и с тех пор оккупируют", — сказал Кирби. "Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти отчеты".
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