Из-за гибели горняков во Львовской области объявили траур

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 695 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 28708 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 50123 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 66794 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117859 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110444 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136932 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144494 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130058 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130136 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Из-за гибели горняков во Львовской области объявили траур

Из-за гибели горняков во Львовской области объявили траур

Киев  •  УНН

 • 17242 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Во Львовской области в связи с гибелью горняков на шахте Червонограда в городе объявили день траура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Червоноградского городского совета.

Мэр Червонограда Андрей Заливский издал распоряжение об объявлении Дня траура 29 мая по погибшим шахтерам "Лесной" Михаилом Турком и Михаилом Павликом.

В городе ограничено проведение развлекательных мероприятий и приспущен Государственный Флаг на учреждениях города.

Как сообщал УНН, сегодня, 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

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