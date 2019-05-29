Из-за гибели горняков во Львовской области объявили траур
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Во Львовской области в связи с гибелью горняков на шахте Червонограда в городе объявили день траура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Червоноградского городского совета.
Мэр Червонограда Андрей Заливский издал распоряжение об объявлении Дня траура 29 мая по погибшим шахтерам "Лесной" Михаилом Турком и Михаилом Павликом.
В городе ограничено проведение развлекательных мероприятий и приспущен Государственный Флаг на учреждениях города.
Как сообщал УНН, сегодня, 29 мая, около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.
По данному факту полиция открыла уголовное производство.