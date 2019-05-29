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Через загибель гірників на Львівщині оголосили день жалоби

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. На Львівщині у зв'язку з загибеллю гірників на шахті Червонограда у місті оголосили день жалоби. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Червоноградської міської ради.

Міський голова Червонограда Андрій Залівський видав розпорядження про оголошення Дня жалоби 29 травня за загиблими шахтарями "Лісової" Михайлом Турком та Михайлом Павликом.

У місті обмежено проведення розважальних заходів та приспущено Державний Прапор на установах міста.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі, на шахті "Лісова" у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

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