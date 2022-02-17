Из-за вражеского обстрела ранена мирная жительница Марьинки - волонтер

Цитата:

“Сегодня в 9:50 во время обстрела города Марьинка множественные осколочные ранения левой кисти и брюшной полости получила местная жительница 1957 года рождения”, — написал Каплин.

Детали

Он сообщил, что по предварительной информации, один из снарядов упал в центре города вблизи автобусной остановки, недалеко от Марьинской школы № 2, на расстоянии менее 100 метров от офиса гуманитарой миссии “Пролеска” в Марьинке.

“Каретой скорой помощи женщина была доставлена в травматологическое отделение городской больницы города Курахово. На момент обстрела женщина была на автобусной остановке”, — отметил Каплин.

Что было ранее

17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.

По данным штаба ООС, с начала суток 17 февраля боевики 29 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный ВСУ.