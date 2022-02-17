Через ворожий обстріл поранено мирну жительку Мар’їнки - волонтер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Сьогодні під час обстрілу міста Мар’їнка на Донеччині множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини отримала місцева мешканка. Про це повідомив голова гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
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“Сьогодні о 9:50 під час обстрілу міста Мар’їнка множинні осколкові поранення лівої кисті та черевної порожнини отримала місцева мешканка 1957 року народження”, — написав Каплін.
Деталі
Він повідомив, що за попередньою інформацією, один із снарядів упав у центрі міста поблизу автобусної зупинки, неподалік Мар’їнської школи № 2, на відстані менше 100 метрів від офісу Гуманітарна місія “Проліска” у Мар’їнці.
“Каретою швидкої допомоги жінка була доставлена до травматологічного відділення міської лікарні міста Курахове. На момент обстрілу жінка була на автобусній зупинці”, — зазначив Каплін.
Що було раніше
17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.
Пізніше сьогодні на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.
За даними штабу ООС, з початку доби 17 лютого бойовики 29 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військового ЗСУ.