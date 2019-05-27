Из-за треснувшего стекла на новом пешеходном мосту в Киеве открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Открыли уголовное производство о повреждении стеклянной поверхности на новом пешеходном мосту в Киеве. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского районного управления полиции Оксана Тищенко.
"Открыли уголовное производство по ч.1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК Украины (из-за повреждения стеклянной поверхности на новом пешеходном мосту - ред.)", - сказала Тищенко.
По ее словам, в настоящее время полиция проверяет все версии, опрашивают свидетелей, ищут очевидцев происшествия и просматривают записи видеокамер, которые могли что-то зафиксировать.
Напомним, в новом пешеходном мосту, который соединяет арку Дружбы народов с Владимирской горкой, опять треснуло защитное стекло на обзорной части.
Как сообщал УНН, 26 мая в День Киева на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что вероятно в пешеходный мост стреляли.
Напомним, ранее Кличко проинспектировал новый пешеходный мост на котором повредили стекло и пообещал восстановить его в течение суток.
Как сообщал УНН, в подарок ко Дню города киевляне получили новый пешеходный мост.