Кличко розповів подробиці про тріснутий скляний міст у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Мер української столиці Віталій Кличко проінспектував новий пішохідний міст на якому сьогодні вдень пошкодили скло та пообіцяв відновити його протягом доби. Про це він написав у своєму Facebook, додавши відео з місця подій, передає УНН.
“Був із фахівцями на нашому новому мосту. З того, що з‘ясували попередньо: вандали пошкодили захисну скло-плівку на двох фрагментах скляної підлоги. Основне — гартоване скло — не постраждало. Пошкоджені елементи замінять протягом доби”, — написав Кличко.
“Боляче, коли гарні об‘єкти страждають від „розваг“ тих, хто не любить наше місто. І нічого не створює, а знищує те, що створюють інші”, — додав мер Києва.
Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що імовірно в пішохідний міст стріляли. Поліція, у свою чергу, обмежила рух пішохідною зоною моста.
Як повідомляв УНН, на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло.
Нагадаємо, у подарунок до Дня міста кияни отримали новий пішохідний міст.