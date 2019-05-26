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Кличко розповів подробиці про тріснутий скляний міст у столиці

Кличко розповів подробиці про тріснутий скляний міст у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Мер української столиці Віталій Кличко проінспектував новий пішохідний міст на якому сьогодні вдень пошкодили скло та пообіцяв відновити його протягом доби. Про це він написав у своєму Facebook, додавши відео з місця подій, передає УНН.

“Був із фахівцями на нашому новому мосту. З того, що з‘ясували попередньо: вандали пошкодили захисну скло-плівку на двох фрагментах скляної підлоги. Основне — гартоване скло — не постраждало. Пошкоджені елементи замінять протягом доби”, — написав Кличко.

“Боляче, коли гарні об‘єкти страждають від „розваг“ тих, хто не любить наше місто. І нічого не створює, а знищує те, що створюють інші”, — додав мер Києва.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що імовірно в пішохідний міст стріляли. Поліція, у свою чергу, обмежила рух пішохідною зоною моста.

Як повідомляв УНН, на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло.

Нагадаємо, у подарунок до Дня міста кияни отримали новий пішохідний міст.

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