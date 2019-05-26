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Кличко рассказал подробности о треснувшем стеклянном мосте в столице

Кличко рассказал подробности о треснувшем стеклянном мосте в столице

Киев  •  УНН

 • 40361 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинспектировал новый пешеходный мост на котором сегодня днем повредили стекло и пообещал восстановить его в течение суток. Об этом он написал в своем Facebook, добавив видео с места событий, передает УНН.

“Был со специалистами на нашем новом мосту. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Главное — закаленное стекло — не пострадало. Поврежденные элементы заменят в течение суток”, — написал Кличко.

“Больно, когда хорошие объекты страдают от „развлечений“ тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие”, — добавил мэр Киева.

Напомним, ранее Кличко заявил, что вероятно в пешеходный мост стреляли. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.

Как сообщал УНН, на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло.

Напомним, в подарок к Дню города киевляне получили новый пешеходный мост.

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