Кличко рассказал подробности о треснувшем стеклянном мосте в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Мэр украинской столицы Виталий Кличко проинспектировал новый пешеходный мост на котором сегодня днем повредили стекло и пообещал восстановить его в течение суток. Об этом он написал в своем Facebook, добавив видео с места событий, передает УНН.
“Был со специалистами на нашем новом мосту. Из того, что выяснили предварительно: вандалы повредили защитную стекло-пленку на двух фрагментах стеклянного пола. Главное — закаленное стекло — не пострадало. Поврежденные элементы заменят в течение суток”, — написал Кличко.
“Больно, когда хорошие объекты страдают от „развлечений“ тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие”, — добавил мэр Киева.
Напомним, ранее Кличко заявил, что вероятно в пешеходный мост стреляли. Полиция, в свою очередь, ограничила движение пешеходной зоной моста.
Как сообщал УНН, на новом пешеходном мосту над Владимирским спуском треснуло стекло.
Напомним, в подарок к Дню города киевляне получили новый пешеходный мост.