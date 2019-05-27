Через тріснуте скло на новому пішохідному мосту в Києві відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Відкрили кримінальне провадження щодо пошкодження скляної поверхні на новому пішохідному мосту в Києві. Про це в коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.
“Відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) КК України (через пошкодження скляної поверхні на новому пішохідному мосту — ред.)”, — сказала Тищенко.
За її словами, наразі поліція перевіряє всі версії, опитують свідків, шукають очевидців події та проглядають записи відеокамер, які могли щось зафіксувати.
Нагадаємо, на новому пішохідному мосту, який з’єднує арку Дружби народів з Володимирською Гіркою, знову тріснуло захисне скло на оглядовій частині
Як повідомляв УНН, 26 травня в День Києва на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом тріснуло скло. Поліція, у свою чергу, обмежила рух пішохідною зоною моста.
Мер міста Віталій Кличко заявив, що імовірно в пішохідний міст стріляли.
Нагадаємо, раніше Кличко проінспектував новий пішохідний міст на якому пошкодили скло та пообіцяв відновити його протягом доби.
Як повідомляв УНН, у подарунок до Дня міста кияни отримали новий пішохідний міст.