Из-за того, что йогой занимались в "неправильной форме" - в Иране задержали 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Иране правоохранительные органы задержали 30 человек, которые пришли на групповое занятие йогой. об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Инцидент произошел в городе Горган.
Отмечается, что задержанные были в “неподходящей” одежде, а также нарушили правило, запрещающее заниматься в одной группе мужчинам и женщинам. Правоохранители заявили, что учитель йоги, который также был задержан, рекламировал свои занятия в Интернете, несмотря на то, что у него нет лицензии на подобную деятельность. Против учителя открыли дело и передали его в прокуратуру.
В Иране занятия йогой разрешены, но в группах должны заниматься представители только одного пола. При этом учитель должен иметь соответствующую лицензию.
В то же время в стране запрещены ряд танцев и ритмических занятий, в том числе фитнес-программа Zumba.
Как сообщал УНН, Иран пообещал “отправить на дно” корабли США в случае их “первой ошибки”.