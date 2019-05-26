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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 110441 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136929 просмотра

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Из-за того, что йогой занимались в "неправильной форме" - в Иране задержали 30 человек

Из-за того, что йогой занимались в "неправильной форме" - в Иране задержали 30 человек

Киев  •  УНН

 • 13225 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Иране правоохранительные органы задержали 30 человек, которые пришли на групповое занятие йогой. об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Инцидент произошел в городе Горган.

Отмечается, что задержанные были в “неподходящей” одежде, а также нарушили правило, запрещающее заниматься в одной группе мужчинам и женщинам. Правоохранители заявили, что учитель йоги, который также был задержан, рекламировал свои занятия в Интернете, несмотря на то, что у него нет лицензии на подобную деятельность. Против учителя открыли дело и передали его в прокуратуру.

В Иране занятия йогой разрешены, но в группах должны заниматься представители только одного пола. При этом учитель должен иметь соответствующую лицензию.

В то же время в стране запрещены ряд танцев и ритмических занятий, в том числе фитнес-программа Zumba.

Как сообщал УНН, Иран пообещал “отправить на дно” корабли США в случае их “первой ошибки”.

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