Через те, що йогою займалися у "неправильній формі" - в Ірані затримали 30 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Ірані правоохоронні органи затримали 30 осіб, які прийшли на групове заняття йогою. про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Інцидент стався в місті Горган.
Відзначається, що затримані були в “невідповідному” одязі, а також порушили правило, яке забороняє займатися в одній групі чоловікам і жінкам. Правоохоронці заявили, що вчитель йоги, який також був затриманий, рекламував свої заняття в Інтернеті, незважаючи на те, що у нього немає ліцензії на подібну діяльність. Проти вчителя відкрили справу і передали її в прокуратуру.
В Ірані заняття йогою дозволені, але в групах повинні займатися представники тільки однієї статі. При цьому вчитель повинен мати відповідну ліцензію.
У той же час в країні заборонені ряд танців і ритмічних занять, в тому числі фітнес-програма Zumba.
Як повідомляв УНН, Іран пообіцяв “відправити на дно” кораблі США в разі їх “першої помилки”.