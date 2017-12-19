Из-за праздников и пробок в Киеве коллапс на дорогах и в метро
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Из-за погодных условий в Киеве и праздничных событий на Софийской площади на дорогах столицы и в метро - коллапс, передает корреспондент УНН.
Пересадочные станции метро Крещатик - Майдан Незалежности, Площадь Льва Толстого - Дворец спорта, Золотые Ворота - Театральная переполнены пассажирами.
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Общественный наземный транспорт Киева работает с опозданием, либо вообще не прибывает.
Напомним, за сутки спасатели спасли из снежных заносов почти 600 человек.