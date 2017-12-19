Через свята і затори у Києві колапс на дорогах і у метро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Через погодні умови у Києві та святкові події на Софійській площі на дорогах столиці та у метро - колапс, передає кореспондент УНН.
Пересадкові станції метро Хрещатик – Майдан Незалежності, Площа Льва Толстого – Палац спорту, Золоті Ворота – Театральна переповнені пасажирами.
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Громадський наземний транспорт Києва працює із запізненням, або взагалі не прибуває.
Нагадаємо, за добу рятувальники врятували зі снігових заметів майже 600 людей.