За добу рятувальники врятували зі снігових заметів майже 600 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій, які чергують на автошляхах України, надали допомогу 593 людям. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства внутрішніх справ України.
“Підрозділами ДСНС із снігових заметів вилучено 333 одиниці автотранспортних засобів, надано допомогу 593 громадянам. Випадків обмороження під час заторів немає”, — йдеться у повідомленні.
У столиці рятувальники надали допомогу 180 громадянам та витягли заметів 127 транспортних засобів.
Нагадаємо, за даними Укравтодору, станом на 7:00 транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено.
Як повідомляв УНН, через ускладнення погодних умов внаслідок спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 147 населених пунктів у 6 областях.