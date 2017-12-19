За добу рятувальники врятували зі снігових заметів майже 600 людей

“Підрозділами ДСНС із снігових заметів вилучено 333 одиниці автотранспортних засобів, надано допомогу 593 громадянам. Випадків обмороження під час заторів немає”, — йдеться у повідомленні.

У столиці рятувальники надали допомогу 180 громадянам та витягли заметів 127 транспортних засобів.

Нагадаємо, за даними Укравтодору, станом на 7:00 транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення забезпечено.

Як повідомляв УНН, через ускладнення погодних умов внаслідок спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 147 населених пунктів у 6 областях.