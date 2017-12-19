За сутки спасатели спасли из снежных заносов почти 600 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые дежурят на дорогах Украины, оказали помощь 593 людям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел Украины.
"Подразделениями ГосЧС из снежных заносов изъято 333 единицы автотранспортных средств, оказана помощь 593 гражданам. Случаев обморожения во время пробок нет", - говорится в сообщении.
В столице спасатели оказали помощь 180 гражданам и вытащили из заносов 127 транспортных средств.
Напомним, по данным Укравтодора, по состоянию на 7:00 транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечен.
Как сообщал УНН, за осложнения погодных условий вследствие срабатывания системы защите линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 6 областях.